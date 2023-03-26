3 أشهر للتصحيح.. اعتماد دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية للمباني التجارية

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، “دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية التجارية”، والذي يهدف إلى تنظيم تلك المواقع ومظهرها الخارجي.
وحدد الدليل المواصفات الفنية لمتطلبات تسوير مواقع الإنشاءات في المشاريع الإنشائية، والتي تسهم في الحد من التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، إلى جانب تخصيص حيز لتخزين مواد البناء المستخدمة في المشروع، وفصل أماكن العمل عن المحيط الخارجي.
المواصفات الفنية للموقع
تضمنت المواصفات الفنية للموقع إلزام إقامة سور مؤقت أمام القطعة السكنية بزيادة 3م كحد أقصى عن حد الملكية للشوارع ذات العرض أكبر من 10م، وإقامة سور مؤقت أمام القطعة السكنية بزيادة مقدار خُمس الشارع كحد أقصى عن حد الملكية للشوارع ذات العرض 10م وأقل.
وفي حال كون الشارع يطل على شارعين سكنيين أو أكثر ذات العرض أكبر من 10 م، فيتم إقامة سور مؤقت جهة كافة الشوارع، مع وضع شطفة عند التقاء السور المؤقت الأمامي والفرعي بمقياس 3×3م لسهولة حركة المركبات، أما بالنسبة للشوارع ذات العرض 10م وأقل فيتم وضع شطفة عند التقاء السور المؤقت الأمامي والفرعي بمقياس 2.5×2.5م أو ما يُعادل خمس الشارع.
وأكدت المواصفات على ضرورة فتح بوابة أمامية في السور المؤقت تفتح إلى الداخل وبشكل أفقي وبعرض لا يقل عن 3م، تسمح لدخول وخروج الآليات، كما يمكن فتح بوابة عند الحاجة مع التأكد من عدم إغلاقها بالأقفال أو أية عوائق أثناء أوقات العمل ليسهل وصول معدات الدفاع المدني ولاستخدامها كمخارج للهروب في حالات الطوارئ.
وبيَّنت أن المساحة الواقعة داخل حدود السور المؤقت هي المساحة المخصصة للتشوين وحركة المعدات المتوسطة والصغيرة الحجم، ولا يسمح نهائياً بتشوين أو تخزين أية مواد خارج السور، وعند توريد المواد وكل ما يتعلق بأعمال الترميم والإنشاء فيلزم تخزينها وتشوينها وتفريغها داخل السور المؤقت مباشرة.
المتطلبات الفنية لإنشاء السور المؤقت
حدد الدليل المتطلبات الفنية لإنشاء السور المؤقت بأن يكون على ارتفاع لا يقل عن 2م، وأن يكون من الألومنيوم المموج “الهنجر” الأبيض، ولا يُسمح بالمصدات الخرسانية أو السواتر القماشية، وأن يكون بلون موحد “أبيض”، وأبعاد متماثلة، مع تثبيت الأعمدة الخاصة بالسور من خلال قواعد الألمنيوم أو تيوبات حديد تثبت باستخدام مسامير يمكن إزالتها لاحقاً.
وأشار إلى أنه يمنع حفر الرصيف أو الشارع لتثبيت الأعمدة الخاصة بالسور المؤقت، كما يمنع صب خرسانة على الرصيف، أو الشارع مباشرة لتثبيت السور أو تثبيت أعمدته بالحجارة، ويجب وضع لوحة بلاستيكية أو معدنية توضح معلومات الاتصال بالمسؤول عن المشروع ورقم الرخصة وبيانات مقاول البناء بما فيها السجل التجاري الخاص به.
وبيَّن أنه يمكن وضع رسم تصوري للمشروع على السور من الخارج، ويُسمح بوضع اسم المالك والمصمم والمقاول والمعلومات الخاصة بهم بشكل مصغر، ولا يُسمح بالإعلانات التجارية، ويمنع إزالة السور إلا بعد إصدار شهادة إشغال المبنى ونقل جميع مواد البناء وعمليات التشوين داخل حدود الملكية، مع وجوب تركيب لوحات إرشادية وتحذيرية عاكسة عليه.
وأكدت الوزارة أن تسوير مواقع الأعمال يوفر حماية للمشاة وقائدي المركبات من التعدي على الطرق والشوارع، وضبط وتنظيم مواقع الأعمال الإنشائية، والترخيص لها وفق معايير موحدة، والحفاظ على الممتلكات الخاصة، والحد من التعدي على المرافق العامة.
وأبانت أن الدليل سيطبق على المشاريع الإنشائية للمباني السكنية والتجارية والحكومية الصادر لها رخص بناء؛ وفقاً للتفاصيل الفنية والمعيارية في الدليل بجميع أنحاء المملكة، مبينةً أن العمل بالدليل بدء اعتباراً من 23 مارس الجاري، وأنه جرى إمهال المباني التجارية القائمة مدة 3 أشهر لتصحيح أوضاعها، مبينةً أنه يمكن الاطلاع على الدليل من خلال زيارة الرابط.
وفق “أخبار 24”.