استقرار الذهب بدعم آمال “خفض الفائدة”

شهدت أسعار الذهب استقرارا فوق مستوى 2000 دولار اليوم (الأربعاء)، مدعومة بتوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الفائدة العام المقبل، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر نشرها في وقت لاحق من الأسبوع.
ولم تشهد أسعار الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر مسجلة 2039.89 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2053.20 دولار.
بينما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.11 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3% أيضا إلى 957.41 دولار، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1225.21 دولار. وفق “أخبار 24”.
وكان المركزي الأمريكي، قد ألمح الأسبوع الماضي إلى أن مرحلة التشديد النقدي قد انتهت وألمح إلى أن العام المقبل قد يشهد تخفيضات في أسعار الفائدة، فيما يترقب المستثمرون حاليا تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر نوفمبر، وهو المقياس المفضل لدى “المركزي” للتضخم الأساسي، ومن المقرر صدوره (الجمعة).