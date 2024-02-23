اختبار يحدد موقف “سافيتش”.. وعلاج مكثف للبريك

يبدأ فريق الهلال غداً السبت تحضيراته لملاقاة الاتفاق في الدمام الاثنين المقبل لحساب الجولة 21 من دوري روشن بعد الراحة التي منحها المدير الفني جورجي جيسوس للاعبين هذا اليوم إثر المجهود الذي بذلوه أمس أمام سباهان الإيراني واستحقوا بموجبه الفوز بثلاثية وتأكيد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وسيحدد الجهاز الطبي قبل بداية مران الغد إمكانية مشاركة اللاعب الصربي سيرجي سافيتش الذي عانى من إصابة في الحوض غاب بسببها عن مباراة ساباهان ، إذ سيتم إخضاع اللاعب لاختبار طبي.
وفي شأن ذي صلة بالفريق يتلقى محمد البريك جلسات علاجية مكثفة في الوحدة الطبية بالنادي بعد إصابته في العضلة الخلفية للفخذ، في الوقت الذي يواصل محمد العويس برنامجه اللياقي الذي شارف على نهايته.وفق “سبورت 24”.
ويتصدر الهلال دوري روشن بـ 56 نقطة من 20 مباراة ويسعى للمحافظة على الفارق النقطي الذي يفصل بينه وبين أقرب منافسيه.