“واتساب” يتيح المكالمات بسطح المكتب

واصل تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، تحسين جودة الاتصال لمستخدميه بتوفير اتصال محسّن عبر الأجهزة المختلفة، ومنها النسخة الخاصة بسطح المكتب.
وأتاح التطبيق؛ وفقاً لموقع “WABetaInfo” التقني المتخصص، للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية ومرئية محسنة عبر نسخة سطح المكتب مع ما يصل إلى 32 مشاركاً.
وتجلب هذه التحديثات تحسينات إضافية للمكالمات، مثل تحسين استقرار المكالمات، وصوت أكثر وضوحًا، وانتقالات أكثر سلاسة بين الأجهزة؛ مما يضمن تجربة اتصال معززة عبر الأنظمة الأساسية. وفق “أخبار 24”.
كما تشمل التحسينات الجديدة ميزة مشاركة الشاشة مع الصوت، واستضافة عدد أكبر من المشاركين في المكالمة عبر الأجهزة المتعددة، وميزة إبراز المتحدث ووضعه في المقدمة لتسهيل متابعته أثناء التحدث.