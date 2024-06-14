السلولي يثير التساؤلات حول انتقاله إلى الهلال

أثار عون السلولي، مدافع فريق الكرة الأول بنادي التعاون تساؤلات عديدة حول إمكانية انتقاله إلى صفوف الهلال في الصيف الجاري.
وبات التعاقد مع عون السلولي مطلبا جماهيريا هلاليا على مدار الأسابيع القليلة الماضية، في ظل تكرار إصابات حسان تمبكتي القادم من صفوف الشباب في الموسم الماضي.
ونشر السلولي عبر حسابه الرسمي بـ”سناب شات” صورة تجمعه بوكيل أعماله مشعل السعافين وأرفق بها تعليقًا بالقلب الأزرق، الذي يرمز إلى لون قميص الهلال. وفق “أخبار 24”.
وشارك عون السلولي صاحب الـ25 عامًا في 29 مباراة رسمية بقميص التعاون في الموسم المنقضي.
كمال نال اللاعب ثقة الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي، حيث قام بضمه لقائمة الأخضر في عدة مناسبات سابقة.