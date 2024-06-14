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رياضة > رونالدو.. أرقام قياسية عبر تاريخ اليورو
14/06/2024   3:58 م

رونالدو.. أرقام قياسية عبر تاريخ اليورو

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أرقام قياسية عديدة يمتلكها البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق الكرة الأول بنادي النصر، على مستوى بطولة كأس أمم أوروبا.

وتنطلق النسخة رقم 17 من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو2024” في ألمانيا مساء الجمعة.

ويطمح رونالدو من تعزيز عدد من أرقامه القياسية خلال مشاركته مع المنتخب البرتغالي في نسخة 2024.

ويُعد “الدون” أكثر لاعب في تاريخ اليورو مشاركةً في عدد نسخ المسابقة، حيث يخوض مشاركته السادسة في نسخة ألمانيا.

ويعتلي رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة كأس الأمم الأوروبية برصيد 14 هدفًا وبإمكانه زيادة غلته في النسخة المقبلة بألمانيا. وفق “أخبار 24”.

هداف دوري روشن السعودي في الموسم المنقضي هو صاحب أكبر عدد من المشاركات على مستوى المباريات في اليورو بالرقم 25.

رونالدو.. أرقام قياسية عبر تاريخ اليورو

رياضة
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