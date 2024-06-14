إصابة لابورت قبل انطلاق يورو 2024

قالت تقارير صحفية عالمية اليوم الجمعة إن إيمريك لابورت، مُدافع فريق نادي النصر قد تعرَّض لإصابة عضلية خلال تدريبات المنتخب الإسباني.
وأشارت صحيفة “ريليفو” الإسبانية إلى أن الإصابة التي تعرض لها لابورت سيغيب على إثرها عن مواجهة إسبانيا في الجولة الأولى من منافسات يورو 2024 بألمانيا.
وأضافت الصحيفة: “الإصابة قد تطيح بإيمريك لابورت من قائمة إسبانيا نهائيًا في بطولة أمم أوروبا يورو 2024، ومن الممكن استبعاده”. وفق “سبورت 24”.
وانضمّ لابورت لصفوف النصر في الصيف الماضي قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، في ظل أنباء عن إمكانية رحيله إلى الدوري الإسباني خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.