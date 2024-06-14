أخضر “تحت 21 عامًا” يخسر من بنما في بطولة تولون

خسر المنتخب الوطني تحت 21 عامًا من منتخب بنما بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد إنتهاء الشوطين الأصليين بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن تحديد المراكز في ختام بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) 2024 في فرنسا.
وجاء هدف “الأخضر” عن طريق اللاعب مشاري النمر في الدقيقة 77 من مجريات المباراة.
ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة: تركي بالجوش في حراسة المرمى، أحمد الجليدان، محمد سليمان، محمد برناوي، محمد عبدالرحمن، عبدالملك العييري، عبدالملك الجابر، مهند آل سعد، عثمان العثمان، ياسين الزبيدي، طلال حاجي.
يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 21 عامًا جاء ضمن المجموعة الأولى من بطولة تولون، إلى جوار منتخبات، فرنسا المستضيف، كوريا الجنوبية، المكسيك، وساحل العاج.
ورغم الثقة التي يتمتع بها المنتخب المجري، يدرك الفريق جيدا أنه لم يهزم سويسرا في مباراة رسمية منذ عام 1981، وتلقى ست هزائم خلال آخر تسع مباريات بين الفريقين.
وقال روسي “إذا قلت إننا نستعد لمبارياتنا دون الاهتمام باسم المنافس، فكيف سيلعبون؟ أولا، سأكون كاذبا، وثانيا سأكون مجنونا”. وفي حال الفوز في مباراة الغد، ستتعزز آمال المجر في التأهل لدور الستة عشر من المجموعة التي تضم أيضا ألمانيا واسكتلندا. وفق “سبورت 24”.
وقال روسي إنه ليس لديه أدنى شك بشأن تشكيلته لمباراة الغد، مؤكدا أن المدافع لويك نيجو، المولود في فرنسا هو الوحيد الذي لن يكون متاحا للمباراة.