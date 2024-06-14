غياب لابورت عن إسبانيا في مباراة كرواتيا

التزم لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا الصمت بشأن تشكيلته الأساسية للمباراة أمام كرواتيا غداً السبت في بداية مشوار الفريقين ببطولة أوروبا 2024، لكنه كشف عن غياب المدافع إيمريك لابورت؛ إذ تم استبعاده بسبب “مشكلات” لم يتم تحديدها.
وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة، قال دي لا فوينتي إن لابورت لائق بما يكفي للعب أمام كرواتيا، لكنه لن يوجد ضمن التشكيلة.
وقال دي لا فوينتي (62 عاماً) للصحفيين “إيمريك لابورت لم يتعرض لإصابة، يعاني فقط من بعض المشكلات وقررت ألا نجازف، لذلك لن يلعب غداً”.
ووصلت إسبانيا، المتوجة بنسختي 2008 و2012 من البطولة الأوروبية، إلى دور الستة عشر في نسخة 2016 وخسرت بركلات الترجيح أمام إيطاليا في الدور قبل النهائي من النسخة الماضية.
ويتوقع منتخب إسبانيا اختباراً صعباً مع بداية مشواره في البطولة الأوروبية بألمانيا بمواجهة كرواتيا.
وقال دي لا فوينتي “سنلعب أمام فريق قوي آخر غداً، لن يكون الأمر سهلاً. إنها بطولة متكافئة للغاية وتشهد عدداً من أفضل اللاعبين في العالم، علينا أن نؤدي بمستويات عالية حقاً ونجعل الأمور في نصابها الصحيح”. وفق “سبورت 24”.
ورغم رفضه الكشف عن تشكيلته الأساسية، أبدى المدرب إعجاباً شديداً بلاعبي الجناح الأمين جمال (16 عاماً) ونيكو وليامز (21 عاماً)، وقد حظي جمال بإشادة خاصة.
وقال دي لا فوينتي “إنه فتى صغير يتمتع بموهبة لا تصدق، إنها هدية من الله. عدد قليل للغاية من اللاعبين يمتلكون صفاته فيما يتعلق بفهم اللعبة”.
وشدد لاعب خط الوسط رودري على أهمية تحقيق بداية جيدة في المجموعة الثانية التي تضم أيضاً إيطاليا حاملة اللقب وألبانيا.
وقال رودري للصحفيين “إنها بطولة قصيرة، المجموعة صعبة، ونعلم مدى أهمية تحقيق نتيجة جيدة في البداية في هذا النوع من البطولات”.