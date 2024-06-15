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جديد المحليات > سماء عرفات.. روحانية الموقف
15/06/2024   10:41 م

سماء عرفات.. روحانية الموقف

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في مشهد مهيب ومؤثر، أظهرت لقطات جوية من صعيد عرفات تجمع الحجاج في يوم عرفة، حيث بدت الأجواء مليئة بالروحانية والإيمان، والتقطت الكاميرات من الأعلى منظر الحشود البيضاء التي كست عرفات، وهم يرتدون ملابس الإحرام، ما خلق مشهدًا يبعث على الرهبة والخشوع.

وهذه الصور الجوية عكست عظمة الموقف، حيث وقف الحجاج في سكينة وتواضع على جبل عرفات، يرفعون أكفهم بالدعاء والتضرع إلى الله، طالبين المغفرة والرحمة، وأصداء التلبية والدعاء كانت تملأ المكان، في جو من السكينة والسلام الروحي.

ورسمت الصور لحظة يتجلى فيها الإيمان بأبهى صوره، حيث يقف المسلمون من كل بقاع الأرض صفًا واحدًا، يبتغون رضا الله ويستشعرون عظمته، في مشهد روحي يتجاوز حدود الزمان والمكان، ليبقى خالدًا في القلوب والأذهان.

لقطات جوية من صعيد عرفات مع عظمة الموقف والمشهد

لقطات جوية من صعيد عرفات مع عظمة الموقف والمشهد

لقطات جوية من صعيد عرفات مع عظمة الموقف والمشهد

لقطات جوية من صعيد عرفات مع عظمة الموقف والمشهد

وفق “أخبار 24”.

سماء عرفات.. روحانية الموقف

جديد المحليات
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