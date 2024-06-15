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جديد المحليات > توزيع 971 ألف م3 من المياه في يوم التروية
15/06/2024   10:42 م

توزيع 971 ألف م3 من المياه في يوم التروية

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أكدت شركة المياه الوطنية أن كمية المياه التي وزعتها عبر شبكات المياه في يوم التروية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تجاوزت 971 ألف متر مكعب، وذلك لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأوضحت أن الوضع التشغيلي لقطاعي المياه والمعالجة البيئية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة يسير وفق خطط معدة مسبقًا وُضعت منذ وقت مبكر، مبينة أنها وزعت أكثر من 745 ألف متر مكعب من المياه بمكة المكرمة، و226 ألف متر مكعب للمشاعر المقدسة.

وأضافت الشركة أنها تواصل تنفيذ عملياتها التشغيلية وإمدادات المياه للمشاعر المقدسة، ومرافق المسجد الحرام على مدار الـ 24 ساعة حسب ما أعد لها لخدمة ضيوف الرحمن، كما أن معدل ساعات الضخ للأحياء المخدومة بالشبكة في مكة المكرمة بلغ 21 ساعة يوميًا.وفق “أخبار 24”.

وتواصل الشركة أعمالها لضمان جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن من خلال المختبرات الثابتة والمتنقلة في مكة والمشاعر المقدسة، حيث تم إجراء 4.5 ألف فحص مخبري.

وأكدت شركة المياه الوطنية عدم حدوث انقطاعات مؤثرة في عملياتها التشغيلية، كذلك لم ترصد أي حالات تخل بالأمن والسلامة، مؤكدةً استمرارية الجاهزية التامة للفرق الميدانية لمباشرة ومعالجة أي طارئ.

توزيع 971 ألف م3 من المياه في يوم التروية

جديد المحليات
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