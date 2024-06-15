نيمار: شرف لي تمثيل الهلال في مونديال الأندية 2025

أكد لاعب الهلال، البرازيلي نيمار، أنه سيتشرف بارتداء قميص ناديه في البطولة المقبلة لكأس العالم للأندية 2025 والتي ستُقام في الولايات المتحدة.
وقال نيمار في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”: “شرف لي أن ألعب في كأس العالم للأندية 2025 دفاعًا عن الهلال”.
وأضاف: “أفضل الأندية في العالم وأفضل الرياضيين في العالم سيكونون هناك، ومن الواضح أن هذا هو المكان الذي يجب أن يكون فيه الهلال وزملائي. التوقعات للبطولة كبيرة وأنا متأكد من أننا سنكون مستعدين لتمثيل جماهيرنا”.وفق “أخبار 24”.
وستقام النسخة المقبلة لمونديال الأندية بمشاركة 32 فريقًا وستنطلق في 15 يونيو 2025 في الولايات المتحدة.
ومن المقرر تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات كل مجموعة مكونة من أربعة فرق، على أن يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة، ومع بداية دور الـ 16 تُقام مباراة واحدة والفائز يتأهل للدور القادم، كما لن يكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.