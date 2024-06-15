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رياضة > ثنائي إنجليزي يتنافس لضمّ سعود عبدالحميد
15/06/2024   10:42 م

ثنائي إنجليزي يتنافس لضمّ سعود عبدالحميد

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن دخول لاعب الهلال سعود عبد الحميد دائرة اهتمام عدد من الأندية الإنجليزية، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح موقع “TEAMtalk” الإنجليزي، أن أستون فيلا ونوتنجهام فورست يتحركان من أجل التعاقد مع لاعب المنتخب السعودي والهلال سعود عبدالحميد.

وأشار إلى أن أستون فيلا الإنجليزي يتنافس مع نوتنجهام فورست من أجل ضم ظهير أيمن جديد، حيث تواصلا مع وكيل لاعب الهلال سعود عبد الحميد.

وفي وقت سابق، كان نادي تولوز الفرنسي، قد أبدى اهتماما بالتعاقد مع سعود عبدالحميد، وبدء محادثات مع وكيل اللاعب وناديه.وفق “أخبار 24”.

ومن وجهة نظر الهلال، فإن النادي الذي حطم الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم (34) منفتح على السماح لعبد الحميد بالرحيل هذا الصيف.

ثنائي إنجليزي يتنافس لضمّ سعود عبدالحميد

رياضة
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