تفاصيل جديدة في ملف احتجاج النصر ضد “برسبوليس”

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، عن تقاصيل جديدة بشأن الاحتجاج الذي تقدم به مجلس إدارة النصر، إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضد نادي برسبوليس الإيراني، بعد خروجه من بطولة دوري الأبطال 2020.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن السنغافوري ليم كيا تونغ لن يكون متواجداً ضمن اللجنة المنبثقة عن لجنة الانضباط التي ستنظر في احتجاج نادي النصر ضد أهلية بعض لاعبي برسبوليس”.
وأوضحت المصادر، أن استبعاد السنغافوري ليم كيا تونغ، يأتي لمشاركته عضو انضباط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في قرار منع النادي الإيراني من التسجيل، مشيرة إلى أن الصينية شين روي هي من ستترأس اللجنة.
وخرج النصر من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بركلات الترجيح (3-5) أمام نظيره برسبوليس، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1)، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة القارية.
وبعد المباراة، قدم النصر احتجاجًا ضد برسبوليس، بتهمة مشاركة لاعبين تم التعاقد معهم وتسجيلهم في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، على الرغم من قرار منع النادي من التعاقدات.