البنك المركزي يضيف تغطية الإصابة بكورونا لوثائق التأمين السارية للقادمين لغرض السياحة والزيارة

أعلن البنك المركزي، اليوم (الأربعاء)، إمكانية إضافة منافع تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا لوثائق التأمين الصحي السارية – غير المشتملة على المنفعة – للمؤمن لهم الحاليين، القادمين لغرض السياحة والزيارة.
وأوضح البنك أن هذه التغطية للفترة المتبقية في هذه الوثائق، داعياً المؤمن لهم للتواصل مع شركة التأمين المصدرة للوثيقة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي إلحاقاً بما أعلن سابقا بشأن إضافة تغطيات مخاطر الإصابة بالفيروس لمنتج التأمين الصحي للقادمين من خارج المملكة من غير المواطنين السعوديين لغرض السياحة والزيارة والعمرة.
وأكد أن ذلك يأتي حرصًا على صحة وسلامة المواطنين السعوديين والمقيمين على حدّ سواء، وتسهيلًا للحصول على الرعاية الصحية اللازمة. وفق “أخبار 24”.
كما دعا البنك المؤمن لهم إلى التواصل معه عند وجود أي معوقات، وذلك عبر موقعه الإلكتروني أو الرقم المجاني (8001256666).